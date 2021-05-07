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  4. Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

07.05.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı merak edilirken masada 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinin yer aldığı üç aşamalı bir normalleşme takviminin yer aldığı belirtildi.

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kararının bitmesine az bir süre kala normaleşmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolar konuşulurken uzmanlar bir anda açılmanın vakaların yeniden yükselmesine neden olacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma kararının bir hafta daha uzatılacağı yönündeki soruya, "Böyle bir gündemimiz şimdilik yok" yanıtı verdi.

NORMALLEŞME İÇİN 3 AŞAMALI PLAN

Habertürk'te yer alan habere göre tam kapanmada ana kriter günlük vaka sayılarının 5 bine gerilemesi. Eğer bu gelişme yaşanırsa sıkı tedbirler esnetilecek ve açık alanlarda kontrollü normalleşmeye geçilecek.

KRİTİK TARİHLER BELİRLENDİ

Masada 3 aşamalı normalleşme takviminin yer aldığı belirtildi. Buna göre 17 Mayıs sonrası restoran ve kafe gibi işletmeler açık alanlarda hizmet verecek, işletmelerde saat sınırı 21.00 olacak ve pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İKİNCİ AŞAMA 1 HAZİRAN'DA

1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı kaldırılacak, işletme saati 22.45'e çıkarılacak ve eğitim öğretim uzaktan eğitimle sonlandırılacak.

HEDEF 1 TEMMUZ

1 Temmuz sonrası mekanların kapalı alanlarında da hizmet verilmeye başlanacak. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılacak.

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koronavirüs (Covid-19) Fuat Oktay normalleşme tam kapanma

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