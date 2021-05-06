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Tam kapanma uzayacak mı, tam kapanma ne zaman bitecek? 19 Mayıs'a uzar mı? İşte detaylar...

06.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Çarşamba gününe denk gelmekte olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma uygulamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki tam kapanma uzayacak mı, tam kapanma ne zaman bitecek? 19 Mayıs'a uzar mı? İşte detaylar...

Tam kapanma uzayacak mı, tam kapanma ne zaman bitecek? 19 Mayıs'a uzar mı? İşte detaylar...

Vatandaşlar tam kapanma ne zaman bitecek sorusunun yanıtını arıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk gelirken tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki tam kapanma uzayacak mı?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI, TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

17 gün sürecek olan ve 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar tam kapanmanın sona ereceği tarihten sadece 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle tam kapanma uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Oktay, tam kapanma uzayacak mı sorusuna "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz 2020 senesinde 15-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak fakat 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği veya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca yeni bir karar alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

10 Mayıs tarihinde düzenlenme ihtimali olan bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

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