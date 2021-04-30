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  4. Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

30.04.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan başvurular neticesinde 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiğini bildirdi.

Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi hakkında bilgi aktarıldı.

Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye çalışma izni belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı.

4 BİN 890 KİŞİNİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Ayrıca, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendi.

Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi. (AA)

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