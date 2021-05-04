Tam kapanmada 5. gün! İşte İstanbul'da son durum

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada 5. güne girildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki son durumu aktardı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Pozitif vaka sayılarında yüzde 33 oranında bir azalma var. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüzde 6,5 oranında düştü. İnsanların aşı konusunda tereddüt etmemeleri gerekiyor. İstanbul'da vakaların yüzde 88'i İngiliz varyantı. Varyantlar ne olursa olsun öncelik önlem alınması. Varyantlarla ilgili Bakanlığımız ayrı bir çalışma yapıyor.

Kaynak: TRT Haber

