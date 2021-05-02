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Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı

02.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına konusundaki tartışmalar sürerken, 21 ilin Hıfzısıhha Kurululları'ndan alkol yasağı kararları çıktı.

Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına konusundaki tartışmalar sürerken, 21 ilin Hıfzısıhha Kurulları'ndan alkol yasağı kararları çıktı.

Bu sabah itibariyle 17 Mayıs'a kadar yasak açıklayan il sayısının 21'e ulaştığı, bütün valiliklerin benzer kararlar alacağı kaydediliyor.

Ankara Valiliği'nin aldığı kararda, Vali Vasip Şahin başkanlığında Cuma günü olağanüstü toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu'nun "kapanma döneminde; tekel bayilerinin kapalı olmasına ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verdiği" belirtildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, kentte alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 nolu kararındaki 'sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması' maddesine istinaden 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

'Sadece Antalya'da oy çokluğuyla karar alındı'

Bu arada Avukat Ali Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alkol yasağı konusundaki valilik kararlarının linklerini paylaşırken, kararların tüm illerde oy birliğiyle, sadece Antalya'da oy çokluğuyla alındığına dikkat çekti.

Gül ayrıca "21 ilimizde alkol satışı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ramazan sonuna kadar yasaklandı. Bu 21 ilin 8'inde CHPli belediye başkanları da karara imza attı" dedi.

https://twitter.com/avaligul/status/1388599781480714241?s=20

BBC Türkçe'nin konuştuğu üst düzey bir yetkili alkol yasağının hala devam ettiği söyleyerek, dayanağının Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu belirtmişti.

Yetkili İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına atfen "Alkol yasağı kararları, Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alındı. Yasak devam ediyor. Son açıklama da buna istinaden hazırlandı" demişti.

https://twitter.com/TC\_icisleri/status/1388073357803929600?s=20

İçişleri Bakanlığı "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız; resmi olarak Bakanlığımızca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" açıklaması yapmıştı.

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