Tam Kapanmada Alkollü İçecek Yasağı Hukuki mi?

Türkiye’de 29 Nisan’da başlayacak ve 17 gün sürecek ‘‘tam kapanma’’da hem tekel bayilerinin kapanacak olması hem de açık olan süper marketlerde alkollü içecek satışının yasaklanması toplumun çeşitli kesimlerinin tepkisini çekti.

Türkiye’de ilk kez 17 gün boyunca alkollü içecek satışı yasaklanacak.

#Alkolümedokunma etiketi sosyal medya platformu Twitter’da birkaç saat içinde ‘‘trending topic’’ halinde geldi.

Ancak bu durumdan en rahatsız olan kesim, hiç kuşkusuz 17 gün boyunca satış yapamayacak olan tekel bayileri.

Aybaş: ‘‘İflaslar patlayabilir, birçok tekel bayinin battığı bir sürece doğru koşar adım gidiyoruz’’

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, pandemi nedeniyle 1,5 yıldır zor günler geçiren yaklaşık 155 bin tekel bayinin yeni yasak nedeniyle onarılması imkansız sorunlarla baş başa kalacağını savundu.

Aybaş, bu yasağın yalnız tekel bayilerini ilgilendirmediğini aynı zamanda özel yaşama doğrudan müdahale edildiği için milyonlarca yurttaşın sorunu olduğunu da ifade etti.