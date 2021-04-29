Tam kapanmada cuma yasak mı? Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Tam kapanma bugün başlıyor, 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu 17 günlük süreçte camilerin açık olup olmayacağı ve yarın da dahil cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamalarla vatandaşların aklındaki sorulara netlik getirdi.

TAM KAPANMADA CUMA YASAK MI? CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu.Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Başkan Erbaş Erbaş, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah." dedi.