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Tam kapanmada cuma yasak mı? Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

29.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde bugün itibarıyla başlayacak tam kapanmada cuma namazını kılınıp kılınmayacağı ve camilerin durumu merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programında bu konuya açıklık getirdi. Peki, tam kapanmada cuma yasak mı? Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Tam kapanmada cuma yasak mı? Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Tam kapanma bugün başlıyor, 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu 17 günlük süreçte camilerin açık olup olmayacağı ve yarın da dahil cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamalarla vatandaşların aklındaki sorulara netlik getirdi.

TAM KAPANMADA CUMA YASAK MI? CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu.Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Başkan Erbaş Erbaş, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

Tam kapanmada cuma yasak mı? Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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