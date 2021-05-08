Tam kapanmada eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık?

Tam kapanma döneminin başlaması ile İstanbul Eczacı odası tarafından eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Milyonlarca vatandaş arama motorları üzerinden eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, tam kapanmada eczaneler kaça kadar açık? İşte, detaylar...

TAM KAPANMADA ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanma süreci boyunca eczaneler 09.00-18.00 saatleri arasında çalışacak. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açılamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." denildi.



