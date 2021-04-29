Tam kapanmada eczaneye gitmek yasak mı? Eczaneler açık mı?

Türkiye bugün saat 19:00'dan başlayarak 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanmaya gidiyor. Vatandaşlar eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıyor sorularını araştırmaya başladı. Peki tam kapanmada eczaneler açık mı?
17 gün sürecek tam kapanma sürecinde eczaneler açık olacak. Pazar günleri ise eczaneler nöbet usulüne göre açık olmaya devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde belirtilen kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişiler ise şöyle ifade edildi:
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilmeleri için bu kişiler ile belirtilen yerlerin gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekiyor.
Ayrıca bu kişilere uygulanacak olan istisna, muafiyet sebebi ve güzergahıyla sınırlı olacak.