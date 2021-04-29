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Tam kapanmada elektrik, su, doğal gaz faturaları nasıl yatırılacak? Faturalar nasıl ödenecek?

29.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarına düzenleme yapılması kararı alındı. Vatandaşlar tam kapanmada faturalar nasıl yatırılacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki tam kapanmada elektrik, su, doğal gaz faturaları nasıl yatırılacak? Faturalar nasıl ödenecek? İşte yanıtı...

Tam kapanmada elektrik, su, doğal gaz faturaları nasıl yatırılacak? Faturalar nasıl ödenecek?

17 günlük tam kapanma kararının alınmasının ardından elektrik ve doğal gaz faturalarına düzenleme yapılması kararına varıldı. Faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar tam kapanmada faturalar nasıl yatırılacak sorusu merak ediyor. Peki tam kapanmada elektrik, su, doğal gaz faturaları nasıl yatırılacak?

TAM KAPANMADA ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARI NASIL YATIRILACAK? FATURALAR NASIL YATIRILACAK?

Türkiye bu akşamdan itibaren 17 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle beraber önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler de planlandı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle beraber başlayacak Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

YATIRILMAYAN BORÇLAR NEDENİYLE KAPAMA OLMAYACAK

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları sebebiyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borç sebebiyle kesme işlemi yapılmayacak.

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