Tam kapanmada göz sağlığına dikkat! Bilgisayar ve telefonunuzla daha fazla zaman geçirecekseniz…

Son bir yıldır günlük yaşam alışkanlıklarımızı derinden sarsan ve gerek çocukların gerekse yetişkinlerin hiç olmadığı kadar bilgisayar karşısında saatler geçirmesine neden olan Covid pandemisi göz hastalıklarının görülme oranını da artırıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp “Hepimiz için zorlu geçen bu olağanüstü süreçte göz hastalıkları hayli yaygınlaştı. Tam kapanma döneminde de, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart; aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir” diyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, pandemide yaygınlaşan göz hastalıklarını anlattı; özellikle tam kapanma döneminde göz sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

GÖZ KURULUĞU VE KIZARIK GÖZ

Ekrana bakarken dakikada 15-20 olan göz kırpma sayısı 5-6’ya düşüyor. Oysa korneamız gözyaşımızdan beslendiği için ekran kullanma sürelerinin bu kadar arttığı dönemde göz kuruluğu şikayetleri de hem erişkinlerde hem de çocuklarda yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Göz kuruluğu ve kızarık, göz en büyük başvuru sebebi olarak dikkat çekiyor. Göz kuruluğu nedeniyle gözlerimize çevredeki allerjen maddelerin yapışması ve temizlenememesine bağlı allerjik konjonktüvit bulgularında da artış yaşanıyor. Kaşınma ve göz kızarıklığı ile ortaya çıkan bu durum Covid bulguları ile de karışabildiği için zaman zaman hastalardan PCR testi istenmesi de gerekebiliyor.