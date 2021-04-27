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Tam kapanmada hastaneler açık mı? Tam kapanmada hastaneler çalışıyor mu? Randevu alınır mı?

27.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından alınan yeni kararlar paylaşıldı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftası süren kısmi kapanma, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olarak açıklandı. Vatandaşlar ise bu 18 günlük tam kapanma sürecinde hastanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Tam kapanmada hastaneler açık mı? Tam kapanmada hastane randevusu nasıl alınır?

Tam kapanmada hastaneler açık mı? Tam kapanmada hastaneler çalışıyor mu? Randevu alınır mı?

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde bir tam kapanma kararı, dün kabine toplantısının ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kısmi kapanma süreci içerisinde vaka ve vefat sayılarında istenen düşüş yaşanmadı. Vatandaşlar ise tam kapanmada hastaneye gidip gidemeyeceklerini merak etti. Tam kapanmada hastaneler açık mı? Tam kapanmada hastane randevusu nasıl alınır?

HASTANELER TAM KAPANMADA AÇIK MI?

Dün yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklanan tam kapanma kararı ile ilgili detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Buna göre;

korona

  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
  • Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

Olarak listelenmiştir. Buna göre 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanmadan hastaneler etkilenmeyecektir.

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HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS'den randevu almak için kullanılan yöntemler şöyledir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması.

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI

  • MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak yardım alabilirsiniz.
  • İnternet üzerinden randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
  • MHRS mobil uygulamasından randevu almak için ise akıllı cihazınıza MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz.


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