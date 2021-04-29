Tam kapanmada hastaneye gitmek yasak mı? Hastane için nereden nasıl izin alınır?

Buna göre; hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları “tam kapanma” genelgesinde “kapanmadan muaf kişiler ve yerler” listesinde yer aldı. Genelgeye göre hastane, eczane veya diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevu alarak yasak günlerinde hastaneye gidebiliyor. Bu kapsamda hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar için özel izin belgesi oluşturulmaktadır.

TAM KAPANMADA HASTANEYE GİDİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak “tam kapanma” için detaylar yer aldı. Genelgede, yasaktan muaf olan kişiler ve yerler listesi de paylaşıldı.

Buna göre; tam kapanma günlerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 182 hattından veya MHRS sistemi üzerinden randevu alarak, hastaneye gidebiliyorlar. Genelgede yer alan maddeler ise şöyle;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) tam kapanma sürecinden muaf olacaktır.

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