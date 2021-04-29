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Tam kapanmada mağazalar açık mı? AVM’ler tam kapanmada açık mı?

29.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanma kararının detayları ise İçişleri Bakanlığı’nın “tam kapanma” genelgesinde paylaşıldı. Birçok işletmenin kapanması kararından AVM’lerin etkilenip etkilenmediği de araştırılıyor. Peki tam kapanmada mağazalar açık mı? AVM’ler yasak günlerinde açık mı?

Tam kapanmada mağazalar açık mı? AVM’ler tam kapanmada açık mı?

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı ile, ülke yeni bir döneme girdi. Birçok iş yerinin kapanacağı tam kapanma süresinde AVM’ler ve mağazaların açık olup olmayacağı da merak edildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” sürecinde AVM ve mağazaların çalışma sürelerinde değişikliğe gidildi. Detaylar haberimizde…

AVM VE MAĞAZALAR AÇIK MI?

Son Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen yerler ve kişiler hariç tüm işletmeler kapalı olacak.

Yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.

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Tam kapanma genelgesine göre AVM'lerde sadece marketler açık olacak. Zincir marketlerle ilgili alınan karara göre ise zincir marketler Pazar günü kapalı olacak.

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma

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