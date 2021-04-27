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Tam kapanmada oteller açık mı? Oteller kapandı mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

27.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan tam kapanma kararı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelge ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında otel rezervasyonları ile ilgili de yeni düzenleme açıklamalarında bulundu. Peki tam kapanma süresi içerisinde oteller açık mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

Tam kapanmada oteller açık mı? Oteller kapandı mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok yer kapalıyken, oteller ile ilgili bir düzenleme gündeme gelmemişti. 26 Nisan gününde yapılan Kabine toplantısından sonra ise tam kapanma kararı çıktı. 18 gün sürecek olan tam kapanma kararından oteller de etkilendi. Peki, oteller ile ilgili yeni düzenleme ne? Oteller 18 günlük süreç boyunca rezervasyon alacak mı? İşte detaylar…

OTELLER AÇIK MI?

Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda otellerin durumu da merak konusu oldu. Yapılan açıklamayla tam kapanma boyunca otellerin akıbeti de belli oldu. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.

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TAM KAPANMA İLE İLGİLİ DETAYLAR
Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."


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