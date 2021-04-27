Tam kapanmada oteller açık mı? Oteller kapandı mı? Oteller rezervasyon alıyor mu?

Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok yer kapalıyken, oteller ile ilgili bir düzenleme gündeme gelmemişti. 26 Nisan gününde yapılan Kabine toplantısından sonra ise tam kapanma kararı çıktı. 18 gün sürecek olan tam kapanma kararından oteller de etkilendi. Peki, oteller ile ilgili yeni düzenleme ne? Oteller 18 günlük süreç boyunca rezervasyon alacak mı? İşte detaylar…

OTELLER AÇIK MI?

Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda otellerin durumu da merak konusu oldu. Yapılan açıklamayla tam kapanma boyunca otellerin akıbeti de belli oldu. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.