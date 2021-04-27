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Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

27.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar uygulanacak tam kapanmada, otobüs, metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçları çalışıyor. Ancak otobüs ve metrolar belli saatlere kadar çalışıyor.

Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

İstanbul’da faaliyet gösteren metrobüsler ise 7/24 esasına göre çalışıyor. Ancak hafta sonları ve tam kapanma günlerinde metrobüsler daha az sefer yaparak kapılarını yolculara açıyor…

TAM KAPANMADA OTOBÜS, METROBÜS, METRO ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada minibüs, otobüs, metro, metrobüs çalışıyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metro, metrobüs, dolmuş, otobüs, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de yasaktan muaf tutuluyor.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında paylaşılan yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır.

Tren, uçak, gemi ya da otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması durumunda araca alınacaktır.

Tam kapanmada otobüs, metro, metrobüs çalışıyor mu? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

YASAKTA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tam kapanmada toplu taşıma saatleri ile ilgili değişiklikleri ilgili belediyeyi arayarak veya internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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