Tam kapanmada pazarlar açık mı? Pazarlar ne zaman açılıyor?

Alınan yeni kararlarla beraber tam kapanma sürecinde pazarların açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasakları kapsamında muaf olan işyerleri haricinde tüm kurumlar hizmete kapanmıştı. Peki tam kapanmada pazarlar açık mı?

TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI? PAZARLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, mevsimsel etkiler sebebiyle ürün arzında yaşanan artış, raf ömürlerindeki kısalık ve ürünlerin saklama zorluğu nedeniyle çiftçiler tarafından üretilmekte olan tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve gibi) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu sebeple yeni kararların alındığı ifadeleri yer aldı. Yeni karara göre 17 gün sürecek tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze veya meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olup hizmete devam edecek. Vatandaşların yaş sebze ve meyve ve fide ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ikametlerine en yakın olan pazar yerine gidip gelebilmelerine müsaade edilecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek olan yoğunluk göz önünde tutulacak ve valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınmış olacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.