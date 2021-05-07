Tam kapanmada pazarlar açık mı? Pazarlar ne zaman açılıyor?

Alınan yeni kararlarla beraber tam kapanma sürecinde pazarların açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasakları kapsamında muaf olan işyerleri haricinde tüm kurumlar hizmete kapanmıştı. Peki tam kapanmada pazarlar açık mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, mevsimsel etkiler sebebiyle ürün arzında yaşanan artış, raf ömürlerindeki kısalık ve ürünlerin saklama zorluğu nedeniyle çiftçiler tarafından üretilmekte olan tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve gibi) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu sebeple yeni kararların alındığı ifadeleri yer aldı. Yeni karara göre 17 gün sürecek tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze veya meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olup hizmete devam edecek. Vatandaşların yaş sebze ve meyve ve fide ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ikametlerine en yakın olan pazar yerine gidip gelebilmelerine müsaade edilecek.
Pazar yerlerinde oluşabilecek olan yoğunluk göz önünde tutulacak ve valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınmış olacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.
Pazar yerlerinde temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacak. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
Cumartesi günleri 10.00 ve 17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise müsaade edilmeyecek.
Pazar yerlerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici şekilde izin verilmeyecek. Ayrıca pazar yerlerinde ambalajsız satışı yapılan yaş sebze ve meyvelere tüketiciler temas edemeyecek.