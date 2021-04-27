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"Tam kapanmada" THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

27.04.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.

"Tam kapanmada" THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."


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