Tam kapanmanın ayrıntıları belli oldu

Market, bakkal, manav, fırın gibi yerler açık olacak. Şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar Türkiye'de "tam kapanma" tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı döneminde uygulanacak kısıtlamalara ilişkin usul ve esasları belirleyen bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadele için 17 gün boyunca "tam zamanlı" sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullananlar hakkında ise idari/adli yaptırımlar uygulanacak.

Market, bakkal, manav gibi yerler açık

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde, bakkal, market, bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Araç kullanmamak şartıyla, zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu yerlere gidip gelmek mümkün olacak.