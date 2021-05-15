Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.
Tam kapanma sürecinde Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2’nci kez açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken, vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp HES kodları sorgulandı.
Zonguldak'ta pazarcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.Bazı pazarcılar tezgah açmazken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları için sürekli anons yapılıyor.
Düzce'de pazarcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Çorum'daki pazar yerlerinde ikinci kez tezgahlar kuruldu.
İstanbul'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı. Fatih Kocamustafapaşa'daki semt pazarında belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini aldı.
Konya'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.
Turizm merkezi Antalya'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarlar kontrollü bir şekilde açıldı. Vatandaşlar alışverişlerini yapmak için pazara akın etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan pazarcılar ise sıkıntı yaşadıklarını, tezgahlarının tam kapanmada açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.
(AA - İHA)