Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

BARTIN

Tam kapanma sürecinde Bartın'da pazar yerleri geniş tedbirler altında 2’nci kez açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken, vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp HES kodları sorgulandı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta pazarcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.Bazı pazarcılar tezgah açmazken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları için sürekli anons yapılıyor.

DÜZCE

Düzce'de pazarcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.