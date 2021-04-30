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Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

30.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ilk gecesinde polis ekipleri İstanbul'un birçok noktasında gece boyunca denetim yaptı. Denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

İZİN BELGELERİNDE EKSİKLİK OLANLARA PARA CEZASI

Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim" dedi.

Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı. Denetimler devam ediyor.

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(DHA)

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Ceza İstanbul tam kapanma

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