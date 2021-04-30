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Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

30.04.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Çalışanların yüzde 61'inin muaf olduğu tam kapanmada yollarda kontrol noktaları oluştu. Bu noktalarda tek şeride düşen trafik de yoğunluğu artırırken, toplu taşımada da kalabalıklar dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ek sefer konulduğunu açıkladı.

Türkiye koroanvirüs pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine dün akşam itibarıyla girdi. Tam kapanmayı yazlıklarında ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler dün özellikle otogarlara akın ederken trafikte de ciddi yoğunluk oluştu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 61'İ MUAF

Kapanmanın ilk sabahında ise İstanbul trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapanmadan muaf kişiler ve sektörler 43 maddede sıralanıyor. DİSK'in raporuna göre muafiyet, çalışanların yüzde 61’ini kapsıyor. Yine rapora göre çalışanların yüzde 22’si de kısmen muaf. Sabah saatlerindeki yoğunluğu da bu çalışan kesimin ve izin belgesi ile yollara düşenlerin oluşturduğu değerlendiriliyor.

KONTROL NOKTALARINDA TEK ŞERİT

Trafikteki yoğunluğu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi. Oluşan trafiğin bir kısmına da TEM ve E-5'teki kontrol noktalarında trafiğin tek şeride inmesi yol açtı.

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"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım" dedi.

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"İNANILMAZ BİR TRAFİK VAR"

Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu.

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Toplu taşımada da kalabalıklar dikkat çekerken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

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MESAİ SONRASI YOĞUNLUK DÜŞTÜ

Sabah saatlerindeki bu yoğunluğun mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte azaldığı görüldüğü. 9.30 sularındaki trafik yoğunluk haritası yüzde 25'in altını gösterdi.

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İZİN BELGESİ OLMADAN ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı dün 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul tam kapanma

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