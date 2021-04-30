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Tam Kapanmanın İlk Gününde İstanbul Trafiğinde Yoğunluk

30.04.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde yollarda ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Kapanmanın ilk sabahında İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi

Tam Kapanmanın İlk Gününde İstanbul Trafiğinde Yoğunluk

İstanbul'da Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, yollarda ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Kapanmanın ilk sabahında İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki araç kuyruğu Altunizade’ye kadar uzadı. Çalışanların yüzde 61'inin muaf olduğu tam kapanmada, kentin belli yerlerinde polis ekipleri tarafından denetim noktaları oluşturuldu.

Bu noktalarda yolların tek şeride düşürülerek denetim yapılmaya çalışılması, trafikte büyük yoğunluğa sebep oldu. Ayrıca kentte, metro ve tramvay hatlarında da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Yoğunluk yaşanması üzerine Metro İstanbul bir açıklama yaptı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

DİSK'in raporuna göre muafiyet, çalışanların yüzde 61’ini kapsıyor. Yine rapora göre çalışanların yüzde 22’si de tam kapanmadan kısmen muaf. Sabah saatlerindeki yoğunluğu da bu çalışan kesimin ve izin belgesi ile yollara çıkanların oluşturduğu değerlendiriliyor.

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