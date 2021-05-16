Tam kapanmanın son gününde parka akın ettiler! Polisleri karşılarında görünce...

Kadıköy'de tam kapanmanın son gününde yoğunluk yaşanan parka polis baskını

Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala vatandaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.

İHBAR ÜZERİNE POLİSLER PARKA BASKIN DÜZENLEDİ

Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Vatandaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.

DHA

