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Tam kapanmanın son gününde parka akın ettiler! Polisleri karşılarında görünce...

16.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle devreye sokulan tam kapanma uygulamasının son gününde şaşırtan görüntüler meydana geldi. 17 gün boyunca devam eden kapanma sürecinde evde kapalı kalan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti. İhbar üzerine parka gelen polisler, vatandaşların evlerine dönmelerini sağladı. Parkta bulunan 16 kişiye para cezası uygulandı.

Tam kapanmanın son gününde parka akın ettiler! Polisleri karşılarında görünce...

Kadıköy'de tam kapanmanın son gününde yoğunluk yaşanan parka polis baskını

Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala vatandaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.

İHBAR ÜZERİNE POLİSLER PARKA BASKIN DÜZENLEDİ

Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Vatandaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis

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