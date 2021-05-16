Tam kapanmanın son gününde parka akın ettiler! Polisleri karşılarında görünce...

Kadıköy'de tam kapanmanın son gününde yoğunluk yaşanan parka polis baskını
Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala vatandaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.
Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Vatandaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı.
16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.
DHA