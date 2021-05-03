Tam kapanmayı fırsat bilen köye akın etti: Yıl sonuna kadar dönmeyeceğim

Muş’a tam kapanmayla birlikte büyükşehir ve metropollerden göçler başladı. Temiz havası ve oksijen kalitesiyle özellikle yaşlı kesim tarafından tercih edilen Varto ilçesinde nüfusta gözle görülür artış yaşanıyor. Tam kapanma döneminde büyükşehirlerden gelerek köy ve yazlıkları tercih eden vatandaşlar; bağ, bahçe ve bostan işleriyle uğraşarak zaman geçiriyor. Maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, 14 gün izole kuralını da göz önünde bulunduruyor.

"YALNIZCA KÖYLERE GÖÇ YAŞANMIYOR"

Antalya’dan Varto ilçesine bağlı Köprücük köyüne gelen vatandaşlardan Ali Tan, “Pandemiden dolayı şehirlerde büyük bir sıkıntı vardı. Köydeki yaşantı ile şehirdeki yaşantı arasında güvence bakımından çok fark var. O yüzden kentten köye doğru geldik. Tedbir alındığı zaman tam alınması lazım. İnsanları sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım. Yoğun bir dönüş var sırf köylere değil diğer bölgelerimize de yoğun bir göç var. Bazı yerleşim yerlerinin 10 bin nüfusu varsa 40-50 bin oldu. Bu köyde normalde 50-100 kişilik bir nüfus yoğunluğu varsa bu rakam 150-200’e yükseldi” dedi.