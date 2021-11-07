HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Tam Kapasite Seyirci’ Kararına Halk Nasıl Bakıyor?

‘Tam Kapasite Seyirci’ Kararına Halk Nasıl Bakıyor?

07.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerdeki stadyumlara tam kapasitede seyirci alınması yönündeki kararını VOA Türkçe halka sordu. Karara destek verenler de var, karşı çıkanlar da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerdeki stadyumlara tam kapasitede seyirci alınması yönündeki kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanların dışında Covid-19'u geçirip bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19'u geçirmiş olup üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin maçları tribünden izleyebileceği belirtildi.

Salgın önlemleri kapsamında 13 Ağustos'ta başlayan profesyonel liglerde maçlar şimdiye kadar yüzde 50 kapasiteyle oynanıyordu.

Peki halk alınan bu kararı nasıl karşılıyor? Riskli buluyor mu? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki görüşlerini sordu.

“Türk milleti olarak kaderimize terk edildik”

Mehmet Balın, futbolu çok yakından takip eden bir taraftar olduğunu, ancak pandemi döneminde maçlara tam kapasiteyle seyirci alınmasını riskli bulduğunu ifade etti:

“Şu anda hiçbir şey normale dönmedi. Tam kapasiteyle maçlara seyirci almaları tabii ki risk taşıyor. Onun dışında da görüyoruz; metrolarda, trenlerde, her yerde izdiham var. Uygulama bana göre yanlış. Bir diğer taraftan da futbol kulüplerinin gelire ihtiyacı var. Devletin bu gelir kaybını sübvanse etmesi gerekiyor ama devletin de böyle destek yapabilecek bir gücü yok, insanlar sokaklarda aç. Onun için de Türk milleti olarak kaderimize terkedilmiş durumdayız.

“Yeterli önlem alınırsa bir sorun olmaz”

Emekli öğretmen Şengül Karahan ise stadyumlarda yeterli önlemlerin alınması durumunda bir sorun yaşanmayacağı kanaatinde. Karahan, “Önlem alınırsa bence bir şey olmaz. Yüzde 50 kapasite uygulandığına göre yüzde 100 taraftar da alınsa bence bir şey olmaz. Önlemler arasında ise en önemlisi maske. Ayrıca hayat devam ediyor, bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Kısıtlamalar da eşit şekilde yapılmalı. Bir tarafı kısıtlayıp diğer tarafta o kısıtlamaları yapmıyorsan bence hiçbir anlamı yok. Virüsün biri bitiyor biri başlıyor, bunun sonu yok. Hayat devam ediyor” diye konuştu.

“Ortada sahte PCR testleri dolaşıyor, kararı yüksek riskli buluyorum”

Ev hanımı Yeşim Öztırak, çocuklarının futbol maçlarını izlemek için stadyuma gitmek istedikleri halde riskli olduğu gerekçesiyle izin veremediğini söylüyor:

“Çok yüksek riskli buluyorum. Hem okullar ürkütüyor hem gittiğimiz AVM gibi kapalı ortamlar. Vakalar zaten 30 bin sınırında. Bunlar insanı daha da çok korkutuyor. Şimdi bir de sahte PCR testleri çıktı. İnsanların hastalığı belirgin olmasa bile taşıyıcı olabilirler, bunları da düşünmek gerekiyor. Birçok nedenden dolayı ben her şeyi riskli buluyorum. O yüzden çocuklarımın da kalabalık yerlere gitmelerini istemiyorum. Çünkü en çok kalabalık ortamları riskli buluyorum.”

“Aşı olanlar kabul ediliyor, bence mantıklı bir karar”

Aşısı tam olan taraftarların stadyumlara kabul edildiği için bir risk görmediğini kaydeden işletme sahibi Muammer Portakal, “Aşılarını tamamlayanları almıyorlar mı? Aşı olmayanları zaten stadyumlara almıyorlar. Yüzde 100 olsa ne fark eder ki, hiçbir şey fark etmez. Bence mantıklı bir karar” şeklinde konuştu.

“Yüzde 50 kapasiteye geri dönülmeli, stadyumlarda tedbirler daha da arttırılmalı”

Lise son sınıf öğrencisi Selim Ergün, taraftarların uzun süren pandemi yasakları nedeniyle stadyumlarda maç seyretmek istemesini doğal karşıladığını, ancak devam eden salgın nedeniyle önlemlerin gevşetilmek yerine daha da artırılması gerektiğini söyledi:

“Taraftar açısından bakınca belki doğru bir karar, taraftarlar ister ama bu dönemde açılması bence yanlış. O yüzden tekrar yüzde 50 kapasiteye indirilmeli. Hatta daha sıkı tedbirli alınmalı. Çünkü statlarda çok önlem alındığını düşünmüyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde
Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulunduCinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

Süper minisiyle sahnedeydi! Yorum yağdı

Süper minisiyle sahnedeydi! Yorum yağdı

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.