Tam kask takmayı istemeyenlerin güvenliğini garanti altına alacak yarım kask modelleri

Özellikle sıcak havalarda motosiklet kullanmak, rüzgârı hissetmek ve özgürlük hissini duymak gibisi yok. Tabii bu keyfi güvenli hâle getirmek için bazı ekipmanlardan destek almak şart. Bu ekipmanlardan biri de kasklar. Eğer sıcak havada tam kaskları kullanamıyorsanız daha rahat hissettiren yarım kaskları tercih edebilirsiniz. Sizi darbelerden koruyacak, sürüş konforunuzu ve sürüşten aldığınız zevki artıracak yarım kasklara göz atmak için okumaya devam edin!

1. Sade, kullanışlı ve rahat: LS2 Motosiklet Kaskı XXL

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Rahat bir şekilde çıkarılıp giyilebilen LS2 Motosiklet Kaskı XXL, ECE 22.05 koruyucu kabuk standardına sahip. 950 gram ağırlığında olan kask, bu sayede sizi uzun yolculuklarda yormaz ve günlük kullanım için de oldukça ideal. Vizörü sayesinde gözlerinize istenmeyen nesnelerin gelmesini ve gözlerinizin rüzgârdan rahatsız olmasını önleyen kask, güçlendirilmiş çene kayışı ve mikrometrik tokası sayesinde güvenilir kullanım sağlar. Kaskın üst kısmında yer alan havalandırma kanalları, terlemeyi önlemeye yardımcı olur. Hipoalerjenik iç yüzeyi ihtiyaç hâlinde çıkarılabilir ve yıkanabilir.

2. Şık ve güvenilir yarım kask arayanlara: JK20 Jk526 Güneş Vizörlü Mat Siyah Açık Kask

JK20 Jk526 Güneş Vizörlü Mat Siyah Açık Kask, güvenilir yapısıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alır. Mat siyah rengi ile çok şık görünen ürün, geniş beden skalasına sahip. Kullanıcıların güneşli havalarda rahat etmesi adına güneş vizör detayı içeren ürün, bu sayede sürüş konforunu artırır. Güneş vizörü ile beraber toplam iki adet vizörü bulunan kask, havada uçuşan böcek veya diğer araçlardan gelebilecek nesnelerin yüzünüze çarpmasını engeller. Rahat ve güvenli bir motosiklet sürüşü yapmak için ürünü alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz?

3. Retro görünümlü: ZHENWULU Yarım Yüz Retro Motosiklet Kaskı

Retro tasarımlardan hoşlananlar için ideal olan ZHENWULU Yarım Yüz Retro Motosiklet Kaskı, şık görüntüsünün yanı sıra iyi bir korumaya sunar. ABS plastik malzemeden üretilen ürün, hafif yapısıyla sizi yormaz. EPS tampon iç katmanı ve köpük yapısı, kaza sırasında olabilecek sürtünme ve çarpışma gibi istenmeyen olguları azaltarak sürücüyü korur. Kaskın hava alan yapısı, sıcak yaz aylarında kask kullanmak isteyenler için rahat bir sürüş imkânı sunar. Kaskın iç kısmında yer alan pedler ise istendiği zaman çıkarılarak yıkanabilir.

4. En iyilerden: Nikko N313 Yarım Chopper Güneş Vizörlü Kask

Nikko N313 Yarım Chopper Güneş Vizörlü Kask hem özellikleri hem şık tarzıyla gören herkesi kendisine hayran bırakır. Mat siyah rengi şık ve havalı bir görüntü oluşturur. Kaskın üzerine yer alan ve istendiğinde takılıp çıkarılabilen siperlik detayı da modele bambaşka bir hava katar. Tarzıyla özellikle chopper motosikletlere hitap eden kaskı dileyen herkes rahatlıkla tercih edebilir. Siperliğin yanında güneş vizörü de bulunan kask, bu sayede güneşli havalarda motosiklet sürmeyi çok daha keyifli bir hâle getirir. Sağlam dış kabuğu ve çene kilit mekanizmasıyla güvenliğinizi garanti altına alır.

5. Asil duruşundan ödün vermek istemeyenlere: Venom Jk-512 Yarım Yazlık Motosiklet Kaskı Güneş Vizörlü Karbon Desen

Venom Jk-512 Yarım Yazlık Motosiklet Kaskı Güneş Vizörlü Karbon Desen, şık görünümlü yarım kask tavsiyesi arayanlar için en ideal ürünler arasında yer alır. Karbon detaylı deseniyle dikkat çeken kask, CE sertifikasına sahip. Kaskın güneş vizörü, UV ışınlarını filtreleme özelliği sayesinde gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar. Böylelikle güneşli havalarda motosiklet sürmek çok daha kolay ve keyifli bir hâl alır. Ürünün üst kısmında yer alan hava kanalları ise terlemeyi azaltıcı etki göstererek sıcak havalarda daha rahat bir sürüş gerçekleştirmenize yardımcı olur.

6. Hem kaliteli hem çok tatlı: Tucano Urbano El Jettin Yarım Kask

Kadın yarım kask modelleri arasında kaliteli bir seçenek olarak öne çıkan Tucano Urbano El Jettin Yarım Kask, mat kırmızı rengiyle herkesin beğenisini kazanır. Son teknoloji polikarbonat malzemeden üretilen kabuğu ve çift yoğunluklu EPS materyali sayesinde yüksek şiddetli darbelere karşı koruma sağlar. Motosiklet kullanırken kaskın vizörü sayesinde rüzgârdan, sağlam kabuk malzemesi ile de dış etmenlerden korunabilirsiniz. Uzun sürüşlerde dikişlerin rahatsız etmemesi için azaltılan dikiş ile üretilen modelin kumaşı ise hipoalerjenik. Siz de hem şıklığınızı hem sizi koruyacak bir kask arayışındaysanız modele bir şans verebilirsiniz!

7. Rahat bir ürün arayanlara: RSV 618 Güneş Vizörlü Açık Kask

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Sportif tasarımı sayesinde yarım kask modelleri arasında dikkat çeken RSV 618 Güneş Vizörlü Açık Kask, renkleriyle göz doldurur. Yarım camlı yapıya sahip olan kask, yüzünüzü rüzgâr ve sürüş esnasında gelebilecek yabancı maddelerden korur. ABS materyal ile üretilen dış katmanıyla olası kazalarda maksimum koruma sağlar. Kaskın canlı renklerinin yanında arka kısmında yer alan reflektör ile gece sürüşlerinde daha kolay fark edilebilirsiniz. Güneşli havalarda daha rahat ve konforlu bir sürüş için güneş vizörünü tek bir hareketle açılarak kullanabilirsiniz. Harika, değil mi?

8. Tarzına önem verenlere: Free-M Mat Siyah Ff-803 Chopper Gözlüklü Kask

Tarzına önem veren ve ucuz yarım kask arayanlar için ideal bir seçenekle karşınızdayız: Free-M Mat Siyah Ff-803 Chopper Gözlüklü Kask! Özellikle chopper ve cruiser diye anılan motosikletler için ideal bir seçenek olan modeli scooter motorlar için de tercih edebilirsiniz. Çeneden bağlamalı olan kaskın içerisinde sünger dolgu bulunur. Yaz aylarında ve kısa mesafelerde tercih edilebilecek olan ürünün gözlüklerini rüzgârdan korunmak için takabilirsiniz. Mat rengi sayesinde çok şık bir görüntüsü olan kaskı incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz!

9. Avantajlı fiyatıyla kalbinizi fethedecek: MTS Yarım Açık Motosiklet Kaskı

Yarım kask modelleri arasında avantajlı fiyatıyla dikkat çekenMTS Yarım Açık Motosiklet Kaskı, gri rengiyle oldukça modern bir görünüm sergiler. Şeffaf vizör ile kullanıcıya ulaşan kask, havada uçuşan böcek ve toz gibi diğer cisimlerden yüzünüzü korur. Kaskın vizörünü sürüş anında istediğiniz gibi açıp kapatarak kullanabilirsiniz. Tek beden olarak üretilen kask, çene bağlantısı sayesinde başa tam olarak oturur ve rahat kullanım sunar. Kaza anında kendinizi korumak ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamak isterseniz ürüne mutlaka göz atmalısınız!

10. Standart beden, kaliteli üretim: Yerli Çenesiz Motosiklet Kaskı

Sıcak havalarda tam kask takamıyorsanız yarım kask takmak sizi hem rüzgar gibi olumsuz etmenlerden hem kaza anında meydana gelecek darbelerden korur. Motosiklet için ucuz yarım kask modeli arayanlara kaliteli bir seçenek sunan Yerli Çenesiz Motosiklet Kaskı, açılabilir şeffaf vizörüyle oldukça konforlu bir seçenek. Standart beden olarak üretilen kask, hemen her kişiye rahatlıkla uyar. Siyah rengi ve sade deseniyle şık bir görüntü sergileyen kask, günlük kullanım için ideal. Kullanıcılarını memnun eden kask sizi bekliyor, acele edin!