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Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 22.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Çikolata krizlerine en net çözüm olan sufle, Fransız mutfağından çıksa da sanki bizden bir tarif gibi sahiplendik kendilerini :) İçindeki akışkan çikolatası ve yumuşacık kekiyle yaşadığınız tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz. İşte en lezzetli ve tam kıvamlı sufle tarifi sizler için geliyor.

Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız sufle ile tek bir kaşıkta bile şölen yaşamaya ne dersiniz? Akışkan çikolatası, sıcacık kekinin yanına bir de dondurma eklerseniz keyfiniz dört köşe olacak, garanti veriyoruz!

MALZEMELER
3 adet orta boy yumurta
80 g bitter çikolata
1/2 su bardağı un
50 g tereyağı
1/2 su bardağı şeker

YAPILIŞI
İşe ilk olarak fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını fansız çalıştırın, 220 dereceye getirin ve ardından hazırlık aşamasına geçin.
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü ya da tavada, oldukça kısık ateşte karıştırarak eritin.
İki malzeme eridikten sonra unu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.
Ayrı bir kabın içinde yumurta ve şekeri karıştırın. Şekerin erimesi ve bu ikilinin köpük köpük beyazlamasını sağlayın.
Karışım beyazlayınca içine çikolatalı karışımı ekleyin ve bir iki dakika mikser ile çırpın.
Sufle kabı da kullanabilirsiniz, ısıya dayanıklı kaplar da. Kullanmayı belirlediğiniz kabın iç kısımlarını tereyağı ile yağlayın.
Hazırladığınız hamuru kaplara eşit bir şekilde dağıtın.
Fırında 8 dakika pişirin. Ilık bir şekilde servis yapın.

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