Tam kıvamında olsun: Sufle nasıl yapılır?

Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız sufle ile tek bir kaşıkta bile şölen yaşamaya ne dersiniz? Akışkan çikolatası, sıcacık kekinin yanına bir de dondurma eklerseniz keyfiniz dört köşe olacak, garanti veriyoruz!

MALZEMELER

3 adet orta boy yumurta

80 g bitter çikolata

1/2 su bardağı un

50 g tereyağı

1/2 su bardağı şeker

YAPILIŞI

İşe ilk olarak fırını ısıtmakla başlayalım. Fırını fansız çalıştırın, 220 dereceye getirin ve ardından hazırlık aşamasına geçin.

Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü ya da tavada, oldukça kısık ateşte karıştırarak eritin.

İki malzeme eridikten sonra unu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.

Ayrı bir kabın içinde yumurta ve şekeri karıştırın. Şekerin erimesi ve bu ikilinin köpük köpük beyazlamasını sağlayın.

Karışım beyazlayınca içine çikolatalı karışımı ekleyin ve bir iki dakika mikser ile çırpın.

Sufle kabı da kullanabilirsiniz, ısıya dayanıklı kaplar da. Kullanmayı belirlediğiniz kabın iç kısımlarını tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız hamuru kaplara eşit bir şekilde dağıtın.

Fırında 8 dakika pişirin. Ilık bir şekilde servis yapın.

