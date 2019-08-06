YEMEK

Tam seyirlik: Saksıda kakaolu puding

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 06.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Doğadan esinlendiğimiz bu tarifimiz lezzetinden önce göze hitap ediyor. Görüntüsü seyirlik, tadı enfes olan saksıda kakaolu puding ile misafirlerinizi şaşırtmaya ne dersiniz?

Yaz aylarında hafif tatlı arayanlar için hazırladığımız saksıda kakaolu puding önce göze ardından da mideye hitap ediyor. Biz yenilikleri çok seviyoruz. Klasik tatlılardan biri olan pudinge yeni bir soluk getirdik ve saksıda sunduk. Bakalım siz de sevecek misiniz?

MALZEMELER

Puding için;

1 paket kakaolu puding
3,5 su bardağı süt

Crumble hamuru için;

75 gr tereyağ
1/2 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı damla çikolata
2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Süslemek için;
Taze nane

YAPILIŞI

Pudingi sütle beraber pişirin, kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp kapların yarısına kadar doldurun ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabına alın ve 1-1,5 saat bekletin.
Bütün malzemeyi parmak uçlarınızla fazla eritmeden karıştırın ve büyük parçalar elde edin.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 180 derecede 10-15 dk pişirin. Fırından çıkarınca soğumaya bırakın.
Soğuyan pudingleri pişen crumble doldurun ve üzerlerini taze nane ile süsleyin.

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