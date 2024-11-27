Tam üç yıl çocuğunu çekmecede saklamış! Bebekte ciddi sağlık sorunları oluşmasına neden olan kadının soğuk kanlılığı tüyler ürpertti

Birleşik Krallık'ta bir kadın, kızını yaklaşık üç yıl boyunca bir çekmecede gizlediği için 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun kötü hijyen ve yetersiz beslenme nedeniyle ciddi fiziksel ve zihinsel gelişim geriliği yaşadığı, sağlık durumunun ise tehlikeye girdiği açıklandı.

ERKEK ARKADAŞI FARK ETTİ

Olay, annenin erkek arkadaşı tarafından fark edilerek ortaya çıktı. Cheshire'daki evde, çocuğun saçlarının keçeleşmiş ve vücudunda döküntüler olduğu belirtildi. Anne, çocuğunu hem kardeşlerinden hem de evde kalan erkek arkadaşından gizliyordu. Erkek arkadaşı, tuvalete gitmek için eve döndüğünde bir odadan gelen ses üzerine durumu fark etti ve çocuğu buldu.

Doktorların yaptığı muayenede, kızın aşırı ihmal nedeniyle gelişiminin geri kaldığı, 10 aylık bir bebek kadar olduğu ortaya çıktı.

"ANNESİNDEN SONRA GÖRDÜĞÜ TEK YÜZ BENDİM"

Mahkemede sosyal hizmet görevlisi, "Anne bebeği çekmecede tuttuğunu sıradan bir şekilde söyledi. Hiçbir duygusal tepki vermemesi ve durumu umursamaması beni şaşırttı. Muhtemelen annesinden sonra gördüğü tek yüz bendim" şeklinde ifade etti.

Kadın, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve zorunlu psikolojik tedaviye alınacak. Çocuk ise devlet korumasına alındı ve tedavi süreci başlatıldı.

TOPLUMDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Olay, İngiltere'de büyük etki yaratarak çocuk koruma yasalarının daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiği yönünde çağrılara neden oldu. Uzmanlar, böyle trajik durumların önüne geçmek için toplumda çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

(DHA)