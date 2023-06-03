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Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

03.06.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından en çok konuşulan parti olan CHP'de hareketli günler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MYK üyelerinin tamamı istifa etmişti. Bugün de Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı. 5,5 saat toplantının ardından Parti Meclisi, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na tam yetki verdi.

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nden sonra, Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplanan Parti Meclisi toplantısı 5,5 saat sürdü. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı.

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SEÇİM SUNUMU YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

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TAM YETKİ VERİLDİ

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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