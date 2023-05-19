Tam zamanında tahliye edildiler... Çocukları taşıyan minibüs yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Amasya'da, bir köyde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına giden çocukların bulunduğu minibüste yangın çıktı. Büyük tehlike atlatan çocukların tahliye edildiği minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki köylerden 20 ilkokul öğrencisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı dolayısıyla Beldağ köyüne götüren Burak Engin'in kullandığı minibüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı erken fark eden Engin, çocukları araçtan indirerek itfaiyeye haber verdi. Alev alan minibüsteki yangın Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Büyük tehlike atlatan çocuklar ise başka bir araçla programın yapıldığı Beldağ köyüne götürüldü. (İHA)

