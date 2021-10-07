Tamamen aynı görünmek isteyen ikizlerin son hali şaşırttı! Estetik operasyonlara servet harcadılar

İlkokul yıllarında yaşıtlarının zorbalığına uğradığını söyleyen ikizler görünüşlerini değiştirmek için aynı gün meme ameliyatı da dahil olmak üzere plastik cerrahiye 140 bin sterlin (1 milyon 686 bin TL) harcadı. Ameliyat bağımlıları olan 25 yaşındaki Dolly ve Daisy, olabildiğince aynı görünmek için uğraşıyorlar. Değişimlerinin ardından OnlyFans hesabı açan ikili aylık olarak 100 bin sterlin ( 1 milyon 204 bin TL) kazanıyor.

ESKİ HALLERİNİ GÖRENLER TANIYAMIYOR

18 yaşında ikizler ilk olarak dudak dolgusu ile estetik ameliyat sürecine başladılar. Ardından ise burun ve göğüs estetiği yaptırmaya karar verdiler. Zor bir çocukluk dönemi geçirdiklerinden söz eden Dolly, “İkimizde beyaz saçlı olarak doğduk. İnsanlar albino olduğumu düşündüler ve bize ‘büyükanne’ diyerek sesleniyorlardı. Beyaz saçlarımız, kaşlarımız ve kirpiklerimiz vardır. Hayatımız boyunca zorbalığa uğradık. Dış görüntümüzde yaptığımız değişiklik güvensizliğimizi azalttı” dedi.

İşte ikizlerin eski hali;



