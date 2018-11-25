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Tamamen dolan 6 mezarlık definlere kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde 6 mezarlık tamamen doldu, 8 mezarlıkta doluluk oranı ise yüzde 70 ile 90 arasında değişiyor.  İnegöl ilçesinde Hastane, Kavaklaraltı, İstanbullu Hasan, Mesudiye Cami içi, Alanyurt köy içi ve Orhaniye mezarlıklarının tamamen dolduğu için defin işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Tamamen dolan 6 mezarlık definlere kapatıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 6 mezarlık tamamen doldu, 8 mezarlıkta doluluk oranı ise yüzde 70 ile 90 arasında değişiyor.
İnegöl ilçesinde Hastane, Kavaklaraltı, İstanbullu Hasan, Mesudiye Cami içi, Alanyurt köy içi ve Orhaniye mezarlıklarının tamamen dolduğu için defin işlemlerine kapatıldığı bildirildi. İnegöl Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, bu mezarlıklara, anne, baba, kardeş veya çocuk gibi sadece birinci derece yakını olanların mezarlarının üzerine defin izni verildiğini duyurdu. Bu iznin de ölen kişinin defin tarihinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerektiği belirtildi. İnegöl Belediyesi, cenaze aracı, kefenleme işlemi, mezar kazımı, tahta ve başlık gibi tüm cenaze işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.
Bu mezarlıkların yanı sıra ilçede, 21 dönümlük Akhisar Mezarlığı yüzde 75, 20 dönümlük Cerrah Mezarlığı yüzde 70, 3 dönümlük Huzur Mahallesi Mezarlığı yüzde 70, 8 dönümlük Kurşunlu Mezarlığı yüzde 75, 36 dönümlük Mahmudiye Mezarlığı yüzde 90, 15 dönümlük Tahtaköprü Mezarlığı yüzde 80, 36 dönümlük Yeniceköy Mezarlığı yüzde 80, 6 dönümlük Mesudiye Dereboyu Mezarlığı yüzde 70, kırsal mahallelerdeki mezarlıklar yüzde 65, yeni açılan 12 dönümlük Kent Mezarlığı ise yüzde 5 oranında doldu.
İnegöl Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, defin işlemleri için vatandaşları, Yeni Kent Mezarlığı’na yönlendiriyor.

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Tamamen dolan 6 mezarlık definlere kapatıldıTamamen dolan 6 mezarlık definlere kapatıldı

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