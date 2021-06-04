Tamamen elektrikli ilk Gran Coupé BMW i4 karşınızda

Mayıs ayında gerçekleşen BMW Group 2021 Online Basın Konferansı’nda görücüye çıkan BMW i4, WLTP normlarına göre 500 km’yi aşan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip model, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak. Dinamik sürüş özelliklerini modern, zarif ve sportif bir tasarımla birleştiren BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW i4’ün teknik detayları açıklandı. İç mekandaki ferah ve kullanışlı tasarımını sıfır emisyon ile bir araya getiren BMW i4, ilk etapta eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonuyla meraklılarının beğenisine sunulacak. En güçlü versiyonu olan BMW i4 M50 modeli, aynı zamanda markanın ‘’tamamen elektrikli ilk M Performance otomobili" unvanına da sahip olacak. YÜKSEK MENZİL, PERFORMANS VE EMİSYONSUZ SÜRÜŞ KEYFİ İki farklı alternatifle gelen BMW i4, ilk olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla kullanıcılarına sunulacak. Arkadan çekişli sürüş keyfiyle BMW i4 eDrive40, 340 bg güç ve 430 Nm tork üretirken 0'dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam şarj ile 590 km’lik yol kat edebiliyor. BMW'nin tamamen elektrikli ilk M otomobili olan BMW i4 M50 ise, hem ön hem de arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 bg güç ve 795 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşabilen BMW i4 M50, WLTP normlarına göre tam şarj ile 510 km’lik menzil değeri sunuyor.

BEŞİNCİ NESİL EDRİVE İLE GELİŞMİŞ BATARYA TEKNOLOJİSİ Beşinci nesil eDrive teknolojisi, BMW i4’ün kullanıcılarına yüksek menzil ve performansı bir arada sunabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, beşinci nesil eDrive’ın dört tekerlekten çekiş teknolojisi ilk defa BMW i4’de kullanılacak. BMW i4 için özel olarak tasarlanan batarya, 72 hücreli dört modül ve 12 hücreli üç modülden oluşuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisi ve Kombine Şarj Ünitesi (CCU) ile BMW i4, birden fazla ve farklı türde şarj istasyonlarının da kullanılabilmesine olanak sağlayacak. BMW i4’de yer alan Entegre kontrol ünitesi, otomobilin hızlı bir şekilde şarj edilebilmesine imkan tanıyacak. Böylece, BMW i4’ün boş bataryası AC şarj ile 8.5 saatten daha kısa bir sürede tam şarj olabilecek. BMW i4, DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj işlemi ile yaklaşık 164 km menzil sunacak. PÜRÜZSÜZ AERODİNAMİK TASARIM Aerodinamik ve esnek tasarımıyla öne çıkan BMW i4, 4783 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe ve 1448 mm yüksekliğe ve 2856 mm aks mesafesine sahip. 470 litrelik bagaj hacmi aynı zamanda 1290 litreye kadar genişleyebiliyor. Modelin gizli kapı kolları, pürüzsüz şekillenen yüzeyleri, ön yan panellerdeki hava delikleri ve hafif tasarım jantları BMW i4’ün aerodinami ve menziline katkıda bulunuyor. Standart olarak LED farlarla gelen BMW i4, opsiyonel olarak BMW Selective Beam, BMW Laserlight ve Adaptif LED Farlar ile de sipariş edebilecek.