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Tamamen pembe renge büründü! Ekipler harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:20 | Son Güncelleme

Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi büyük oranda normal renginde akmaya başladı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak 5 kilometrelik tarama yaptı. Bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton hat tespit edildi.

Tamamen pembe renge büründü! Ekipler harekete geçti

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor. Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

NORMAL RENGİNE DÖNDÜ

Derenin rengi akan kesimlerinde normale döndü, dere kenarlarında ise kırmızı ve pembe tortuların kaldığı gözlendi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.

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Kaymakam Abban yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu bildirmesi sonrası jandarma ekipleriyle olay yerine geldiklerini söyledi. Dereden numune alındığını ifade eden Abban, "Daha sonra tahkikata başlayacağız ve atığın nereden bırakıldığını da bu kapsamda belirleyeceğiz" dedi.

ANALİZ ETTİLER

Daha sonra da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Daha sonra ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak dere boyu 5 kilometrelik tarama yaptı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ergene Nehri Çorlu Deresi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

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