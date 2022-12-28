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Tamamen yanlış biliniyormuş: İdeal seks süresini artırmak çok kolay! Orgazmı geciktirmek için...

28.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks, sadece cinsel olarak değil psikolojik ve sosyal olarak da oldukça önem taşıyor. Üzeri kapalı bir konu olarak görülen cinsel ilişki hakkındaki problemleri konuşmanın ayıp olduğu düşünülse de bu konular hakkında bilinçlenmek daha büyük cinsel sorunlara yol açabiliyor. İdeal seks süresini uzatmak ve orgazmı geciktirmek için çeşitli tüyolar bulunuyor.

Tamamen yanlış biliniyormuş: İdeal seks süresini artırmak çok kolay! Orgazmı geciktirmek için...

Cinsel problemler hem erkekler hem de kadınlarda sıklıkla görülebiliyor. Düşük libido, erken boşalma, orgazm olamama, iktidarsızlık gibi problemlerin doğal çözümleri aranıyor. Bu problemleri çözmek için cinsellik için hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Erken boşalma ile ilgili çeşitli sorunlar varsa ve sadece seksin daha uzun sürmesini istiyorsanız, yatakta daha uzun süre dayanmanın birçok yolu bulunuyor.

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Seksin daha uzun süre dayanmasını sağlamak, ereksiyonu daha uzun süre sürdürmek, boşalmayı geciktirmek ve boşaldıktan sonra başka bir ereksiyon elde etmek için gereken süreyi kısaltmak olabilir. Cinsel dayanıklılığınızı artırmanın ve seksi hem siz hem de eşiniz için daha tatmin edici hale getirmenin çeşitli yolları vardır.

İDEAL SEKS SÜRESİ NE KADARDIR?

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İdeal olarak, seks siz istediğiniz sürece devam etmelidir. Pek çok insan seksi penetrasyon olarak düşünür, ancak çok daha fazlasını içerebilir (ve içermelidir). Araştırmalar, penetratif seks sırasında boşalmaya kadar geçen ortalama sürenin 5 ila 6 dakika arasında olduğunu gösteriyor . Çoğu insan için orgazma ulaşmak seksin amacıdır. 5 dakikalık penetrasyon (veya daha az) birçok erkeği ulaşmak istedikleri yere götürürken , kadınların tek başına penetrasyondan orgazma ulaşması daha uzun sürer.

SEKS NASIL DAHA UZUN SÜRDÜRÜLEBİLİR?

ÖN SEVİŞME

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Sekste sadece penetrasyon ve orgazmdan daha fazlası var. Ön sevişme, karşılıklı uyarılma için önemlidir; size ve eşinize kendinizi ve birbirinizi canlandırmak için zaman verir. Heyecanlanmak ve ana etkinliğe hazırlanmak için tüm duyularınızı kullanmak için zaman ayırın.

KEGEL EGZERSİZLERİ

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Kegel egzersizleri hem erkeklerin hem de kadınların pelvik taban kaslarını güçlendirmesine, kontinansı ve cinsel işlevi iyileştirmesine yardımcı olabilir . Güçlü bir pelvik taban, boşaldığınız zaman kontrol etmenize yardımcı olabilir.

İLİŞKİNİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIN

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Seks hem fiziksel hem de zihinseldir . Hem vücudun hem de zihnin seksten zevk alması için uyarılması ve uyandırılması gerekir. Duygusal yakınlık, özellikle uzun süreli ilişkilerde cinsel uyarılmada rol oynar. Araştırmalar, duygusal yakınlığın cinsel istekle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bir ilişkide iyi iletişim , artan cinsel tatmin ve azalan cinsel işlev bozukluğu ile bağlantılıdır. Eşinizle cinsel ihtiyaçlarınızı iletmek, seksi iyileştirebilir ve daha uzun süre dayanmanıza yardımcı olabilir.

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