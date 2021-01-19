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Tamamen Yeni Citroen C5 kamuflajlı yakalandı!

19.01.2021 07:54 | Son Güncelleme:
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Tamamen Yeni Citroen C5 kamuflajlı yakalandı!

İlk iki nesli için Citroen C5, hem dört kapılı bir sedan hem de bir istasyon vagon olarak piyasaya sunulmuştu. Şimdilerde ise tamamen Yeni Citroen C5 kamuflajlı yakalandı!

Şık stili ve ilginç iç özellikleri sayesinde Monde ve Passat’ın kalabalık ve kanlı bıçaklı segmentte öne çıkmayı başardı. İkinci nesil C5, alışması biraz zaman alan sabit göbekli direksiyon simidiyle gelmişti. Sonra C5'in bolca sunduğu konfor, onu rakiplerinin arasından sıyırmıştı. Hidropnömatik süspansiyonlu bir modelin içindeyseniz, ne demek istediğimizi kesinlikle anlayacaksınız. Yolculuğun çok yumuşak olduğunu söyleyelim.

Yeni 2022 Citroen C5

YENİ CITROEN C5’İN TASARIMI NASIL OLACAK?

Peki bu yeni nesil C5 nasıl olacak? Açıkçası ne bir sedan ne de bir vagon değil, daha çok yerden yüksekliğe sahip bir fastback gibi görünüyor. Tasarım dili ile ilgili olarak size söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Ancak çeşitli gövde hatlarına ve hatta ızgara tasarımına kadar tamamen yeni C4'ün bir yansıtması olarak tanımlanabilir.

Yeni 2022 Citroen C5

Ne yazık ki, bu prototip ile Citroen'in çarpıcı CXperience konsepti arasında çok fazla benzerlik görmüyoruz. Ancak şirketin ürün ve strateji direktörü Laurence Hansen, bize "muhteşem" sonuçlar vaat ederken, yaklaşan C5'in "gerçekten harika" olacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, bu görüntüler kullanılabilir hale geldiğinde daha geleneksel görünümlü bir iç mekan görmeyi umuyoruz ve günümüzün modern güvenlik ve konfor özellikleri de modelde sunuluyor olacak.

Yeni 2022 Citroen C5

YENİ CITROEN C5 HANGİ PLATFORM İLE GELİYOR?

Alt yapısını yeni C5, Peugeot 508’den alacak. EMP2 platformu üzerinde yükselecek olan modelin, 508’den daha konforlu bir yapı sunması bekleniyor. Citroen, tamamen yeni C5'i ya bu yılın sonlarında ya da 2022'de bir crossover'a dönüşen tamamen yeni Ford Mondeo'nun doğrudan rakibi olarak tanıtacak .


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