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Tamamlandığından bölgenin en büyük kamu binası olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tamamlandığında bölgenin en büyük kamu binası olacak olan 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip yeni emniyet binası alanında incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tamamlandığında bölgenin en büyük kamu binası olacak olan 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip yeni emniyet binası alanında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Şentop, “Hem bina yeterli gelmiyor hem de bölge itibarı ile depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var. Onun için bir an önce oradan emniyet personelimizin ayrılması ve buraya yerleşmesi önem taşıyor” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda emniyet personeli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü için yapımı devam eden 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip olan yeni emniyet binasında incelemelerde bulunmak için alana geldi. İnceleme öncesi Emniyet Müdürü Mustafa Aydın çalışmalar hakkında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a detaylı bilgi verdi. Daha sonra yetkililer yeni emniyet binası alanında kısa bir gezinti yaparak çalışmaları inceledi. Kaba inşaat kısmı tamamlanan yeni emniyet binasının tamamlandığında Trakya’nın en büyük kamu binası olacağı ifade edildi.

“Depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası yapılıyor. İnşallah ihale sırasında belirlenen tarihten önce teslim edilmiş olacak. 10 Nisan’da İnşallah açılış yaparız diye umut ediyoruz. Şuan mevcut İl Emniyet Müdürlüğü binamızın bir takım sıkıntıları var. Hem bina yeterli gelmiyor hem de bölge itibarı ile depreme karşı dayanıklılık konusunda da sıkıntıları var. Onun için bir an önce oradan emniyet personelimizin ayrılması ve buraya yerleşmesi önem taşıyor” dedi.

"Bölgenin, Trakya’da en büyük kamu binası olacak"
Yeni yapılan binayı beğendiğini de ifade eden TBMM Başkanı Şentop, “Bu bina aynı zamanda açıldığında bölgenin Trakya’da en büyük kamu binası olacak. Bu işi çok yakından takip eden İl Emniyet Müdürümüze, Valimize ve çalışmaları yürüten bütün arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bina güzel burada daha önce bölge trafik vardı. Bizim gençliğimizde öyle diyelim. Burada bu kadar büyük bir alan olduğu dışarıdan geçerken fark etmiyordum. Gerçekten güzel bir yer” diye konuştu.
Açıklamaların ardından TBMM Başkanı Şentop, binadan ayrıldı.

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