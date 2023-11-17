Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişiler, devlet kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde olmaları ya da özel sektörde çalışmaları fark etmeksizin tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma hakkına sahiptirler. Sigorta şirketleri aracılığı ile farklı koşullara bağlı olarak faydalanılabilir. Anlaşmalı olan tüm özel sağlık kuruluşlarında geçerli bir sigorta türüdür. Özel sigortalardan çok daha farklı şekilde uygulanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ne zaman muayene olabilirim?

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasında belirgin farklar bulunur. Ancak ortak olan noktaları da vardır. Bu iki sigorta türünün ortak olduğu noktalardan biri de iki sigorta türünde de sigortadan yararlanmaya başlama süresidir. Hem özel hem de tamamlayıcı sağlık sigortalarında ayakta tedavi güvencesine dâhil olan sağlık hizmetleri hemen kullanılabilir.

Anlaşma yapılan sigorta şirketlerine bağlı olarak muayeneler, tahliller ve tetkikler için hastaneye yatmadan yapılacak sağlık kontrollerinde bekleme süresi yoktur. Bu durum hem özel hem de sağlık sigortaları için geçerlidir. Değişkenlik gösteren bu duruma göre belirlenen bekleme süreleri bulunur. Yapılan sağlık sigortası anlaşmalarında önceden belirlenen durumlara göre değişkenlik göstermek üzere özel sağlık sigortalarında muayene olmak için geçmesi gereken süre 1 yıldır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise bu süre özel durumlar hariç 3 ay olarak belirlenmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçiyor mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir diğer özelliği de acil servis bölümlerinde geçerli olmasıdır. Bu sigorta türü için yapılan sözleşmelerde, poliçelerin kapsadığı garantileri ve limitleri dahilinde acil servislerden hizmet alınabilir. Herhangi bir acil durum, ölümcül kaza, beklenmeyen bir hastalık gibi durumlarda anlaşması bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmek mümkün olur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?

Özel sağlık sigortaları da tamamlayıcı sağlık sigortaları da sigorta yaptıran kişiye birçok olanak sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sağladıkları güvence ile türlü tedavilerde olanak ve hizmetlerde imkan sağlar. Eğer ameliyat olunacaksa ve bu ameliyatın gerekçesi yapılan sözleşmenin dışında kalmıyorsa tamamlayıcı sağlık sigortaları ameliyat masraflarını da karşılar. Sigortanın kapsamına diyaliz, oda refakatçisi gibi hizmetler de dahil edilir.