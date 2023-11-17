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Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ne zaman muayene olabilirim?

16.11.2023 00:52 | Son Güncelleme:
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Özel sağlık sigortalarından çok daha uygun fiyatlarda pirimler içeren, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sigortası işleyen herkesin yararlanabildiği, özel olan sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerli olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamı oldukça geniştir. Diğer sağlık sigortalarından farklı bir sigorta türüdür ve farklı koşulları vardır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ne zaman muayene olabilirim?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişiler, devlet kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde olmaları ya da özel sektörde çalışmaları fark etmeksizin tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma hakkına sahiptirler. Sigorta şirketleri aracılığı ile farklı koşullara bağlı olarak faydalanılabilir. Anlaşmalı olan tüm özel sağlık kuruluşlarında geçerli bir sigorta türüdür. Özel sigortalardan çok daha farklı şekilde uygulanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ne zaman muayene olabilirim?

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasında belirgin farklar bulunur. Ancak ortak olan noktaları da vardır. Bu iki sigorta türünün ortak olduğu noktalardan biri de iki sigorta türünde de sigortadan yararlanmaya başlama süresidir. Hem özel hem de tamamlayıcı sağlık sigortalarında ayakta tedavi güvencesine dâhil olan sağlık hizmetleri hemen kullanılabilir.

Anlaşma yapılan sigorta şirketlerine bağlı olarak muayeneler, tahliller ve tetkikler için hastaneye yatmadan yapılacak sağlık kontrollerinde bekleme süresi yoktur. Bu durum hem özel hem de sağlık sigortaları için geçerlidir. Değişkenlik gösteren bu duruma göre belirlenen bekleme süreleri bulunur. Yapılan sağlık sigortası anlaşmalarında önceden belirlenen durumlara göre değişkenlik göstermek üzere özel sağlık sigortalarında muayene olmak için geçmesi gereken süre 1 yıldır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise bu süre özel durumlar hariç 3 ay olarak belirlenmiştir.

Özel sağlık ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki fark Özel sağlık ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki fark

Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçiyor mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir diğer özelliği de acil servis bölümlerinde geçerli olmasıdır. Bu sigorta türü için yapılan sözleşmelerde, poliçelerin kapsadığı garantileri ve limitleri dahilinde acil servislerden hizmet alınabilir. Herhangi bir acil durum, ölümcül kaza, beklenmeyen bir hastalık gibi durumlarda anlaşması bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmek mümkün olur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?

Özel sağlık sigortaları da tamamlayıcı sağlık sigortaları da sigorta yaptıran kişiye birçok olanak sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sağladıkları güvence ile türlü tedavilerde olanak ve hizmetlerde imkan sağlar. Eğer ameliyat olunacaksa ve bu ameliyatın gerekçesi yapılan sözleşmenin dışında kalmıyorsa tamamlayıcı sağlık sigortaları ameliyat masraflarını da karşılar. Sigortanın kapsamına diyaliz, oda refakatçisi gibi hizmetler de dahil edilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

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tamamlayıcı sağlık sigortası
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