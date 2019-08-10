TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni hareketli çıkartmalar

Türk Telekom’un bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kez indirilen milli dijital klavye uygulaması TAMBU, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı’na özel içerikler ekledi.

Türk Telekom’un, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli milli dijital klavyesi TAMBU, hazırladığı Türk usulü emojileri yeni hareketli çıkartmalarla zenginleştiriyor. Kurban Bayramı’na özel olarak hazırladığı beş yeni hareketli çıkartmayı platforma ekleyen TAMBU, kullanıcılarına sevdiklerinin bayramını kutlamak için yeni ve neşeli alternatifler sunduğunu duyurdu.

"TAMBU yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor"

TAMBU ayrıca Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı; ’Bayramda El Öpme’, ’Bayramda Biz’, ’Bayramda Küslük Olmaz’ ile ’Bayramda Evdeyiz’ hareketli çıkartmalarını bu bayramda da kullanıma sundu. TAMBU’nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha birçok renkli özelliği bir arada sunduğunu belirten Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, "TAMBU modern ve uluslararası bir platform olmakla birlikte güçlü, yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor. Özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı’na özel uygun içerikler hazırladık" dedi.