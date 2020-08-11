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Tamer Karadağlı'dan Didem Ceran açıklaması! 'Gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın oyuncusu Tamer Karadağlı'nın kendisinden 14 yaş küçük Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Karadağlı aşk haberleri hakkında sessizliğini bozdu.

Tamer Karadağlı'dan Didem Ceran açıklaması! 'Gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için...'

Sevilen oyuncu Tamer Karadağlı kendisi hakkında çıkan asılsız "Aşk" haberlerine isyan etti. Önceki gün medyada çıkan ve yeni sevgilisinin sosyal medya fenomeni 39 yaşındaki Didem Ceran olduğu ve sevgilisini kızı ile tanıştırma yemeğine çıkardığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tamer Karadağlı Didem Ceran'la aşk mı yaşıyor! Didem Ceran kimdir?Tamer Karadağlı Didem Ceran'la aşk mı yaşıyor! Didem Ceran kimdir?

SEVGİLİLİK DURUMU YOK

Geçtiğimiz pazar günü Yeniköy'deki Gazebo'da yanında kızı Zeyno'nun da bulunduğu bir iş yemeğinde Didem Ceran ile bir araya geldiğini ve işleri hakkında görüştüklerini belirten Tamer Karadağlı "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir" dedi.
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Didem Ceran da Karadağlı'nın bu paylaşımını paylaşarak "Bana bu konu hakkında soru sormazsanız mennun olacağım" dedi.

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