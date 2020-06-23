Tamer Karadağlı: En büyük eserim sensin kızım

Oyuncu Tamer Karadağlı, Babalar Günü'nde Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno Karadağlı'nın sorularını yanıtladı.
Kızı Zeyno'nun sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan Karadağlı, samimi itiraflarda bulundu.
Tamer Karadağlı, ardından bu yayını, "Kimsenin soramadığı soruları kızım Zeyno sordu" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sevgimi gösterirken hiç zorlanmıyorum. Mesela sana karşı sevgimi hiçbir zaman zorlanarak göstermiyorum ama sert bakan bir kaş yapım olduğu için insanlar sürekli kızgınmışım gibi düşünebiliyor.
Klasik olarak 'aşk' diyeceğim ama bunun içini de doldurmak lazım. Para mutluluk getirmiyor tabii ki, para sana kolaylık sağlıyor. Her zaman insan kalbinin sesini dinlemeli ve onun peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Çünkü kalbinin sesini dinleyerek bir yere gittiğin zaman onun verdiği o enerji senin başarılı olmana sebep oluyor.
Boğazıma düşkün olduğum için sürekli yemek yaparım. Bu nedenle dibi tutmayan, iyi pişiren tencere, tava takıntım var.
Parmak arası terlik giymem. Erkeklere çok yakıştırmıyorum. Beni parmak arası terlikle şıpıdık şıpıdık yürürken düşünebiliyor musun? Bana olmuyor.
Biri beni zekasıyla, sıcaklığıyla, yaklaşımıyla ve samimiyetiyle etkileyebilir.
Hayır.
Hayır. Öyle şeyler oluyormuş ama ben bilmiyorum. 'Merhaba ben Tamer Karadağlı'yım, bunu bedavaya alırım' demiyorum.
Hayatta çok korkuları olan biri değilim ama sanırım; senden uzak olmak...
Var. İyi ki seni yapmışım, iyi ki baban olmuşum. Hayattaki en büyük kazancım sensin aslında. Şan, şöhret, para, kariyer hiçbirinin önemi yok. En büyük eserim sensin kızım, bundan daha büyük bir şey var mı?
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