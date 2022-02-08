Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı yemek zamlarına isyan etti! ''Dalga geçiyolar''

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızı Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar'ında eğitim alıyor. Zeyno Karadağlı, okulun öğrenciler için hazırladığı yemek fiyat listesini paylaşarak ''Konservatuvarın ortaokul ve lise bölümünün yemek için kıldığı yeni fiyatlar. Dalga geçiyor olmalarını ummaktan başka teselli bulamıyorum doğrusu.'' notunu düştü.

2006 yılında dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, anne ve babasının izinden giderek sanata yönelmeye karar verdi.

Seslendirme sanatçılığı yapan Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Müzik bölümünde okuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Zeyno Karadağlı, piyano çaldığı anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz günlerde annesi Arzu Balkan ile pozunu, sevenlerinin beğenisine sunmuştu.



