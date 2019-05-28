MAGAZİN

Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Son olarak Çocuklar Duymasın adlı dizide izlediğimiz oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin çok merak ettiği bir soruya yanıt verdi.

Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı!

Uzun yıllardır hayat verdiği Taş Fırın Erkeği Haluk karakteri ile Türk izleyicisinin beğenisini kazana Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle olan iletişimini sürdürüyor. Kısa bir süre önce Çocuklar Duymasın macerası sona eren Tamer Karadağlı şimdilerde set yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken bir yandan da takipçilerinden kopmamak adına sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Karadağlı’nın son paylaşımı takipçilerinin merak ettiği bir konu üzerine oldu.

Başarılı oyuncu askerliğini nerede yaptığını merak eden hayranlarına acemi birliği sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi ve şunları yazdı:

tamer-karadagli-ic

“Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, Usta birliği Gaziantep… Bu fotoğraf Acemi birliğinde çekildi. 22.Alay Çavuş Talimgah Bölüğü. 1994 Amasya… Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş”

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