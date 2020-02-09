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Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız yakalandı! Panik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 10:30 | Son Güncelleme

Tamer Karadağlı geçtiğimiz gün bir kadın arkadaşıyla yakalanınca gerildi! Tamer Karadağlı'nın gizemli arkadaşının 3 ay önce fotoğrafını paylaştığı Iraz Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız yakalandı! Panik yaptılar

Oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Uzun boylu esmer bir bayan arkadaşıyla Avm'nin mahalle katında akşam yemeği yiyen Karadağlı, görüntülenince bir hayli gerildi.

Flaşların patlamasıyla yanına kadına "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu. Vale ücretini ödeyen Karadağlı, muhabirlerin "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi.

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Tamer Karadağlı'nın yanındaki bayan görüntülenince panik yaptı. Tamer Karadağlı'nın gizemli kız arkadaşının Iraz Yıldız olduğu ortaya çıktı.

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Karadağlı geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabında Iraz Yıldız’la Antalya’da çekilen fotoğrafını yükleyip altına şu notu düşmüştü: “Geleceğin starı Iraz Yıldız’la çok güldük. Adını çok duyacaksınız.”

Iraz Yıldız'ın piyanist olduğu biliniyor ve yaşı da küçük...

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi.
2017 Eylül‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetmiştir.
Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedir. (Snobmagazin)

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Anahtar Kelimeler:
tamer karadağlı, Iraz Yıldız,

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