Tamer Karadağlı yeni imajıyla şaşırttı! Takipçisinden gelen yorum kızdırdı

Ünlü Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın bittikten sonra bambaşka bir hayata yelken açtı!

Ünlü oyuncu Amerika’ya gitti ve motorla yolculuk yapmaya başladı.

Uzun yıllardır motor tutkunu olan Karadağlı, daha önce de uzun motor turlarına çıkıyordu. Bu kez Amerika yollarında ortaya çıktı.

KARADAĞLI'NIN YENİ İMAJI

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan oyuncuyu tanımak neredeyse çok zor! Çocuklar Duymasın dizisinde beyaz saçları görülüyordu ama sakallı halini uzun süredir kimse görmemişti.

Ünlü oyuncunun sakallarının da bembeyaz olması ve hem saçını hem de sakalını uzatmasıyla bambaşka bir hale dönüştüğü fotoğrafları paylaşmasından sonra paylaşımlarına yorum yağdı.

Herkes imajına odaklanmışken bir takipçisi ünlü oyuncuya "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" diye yazdı.

Karadağlı bu yoruma çok kızdı ve takipçisine "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." diyerek tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, 2 yıl önce Bursa’da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.

