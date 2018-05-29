Tamer Tuna, Trabzonspor'un başına geçiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün 11.00’de basın toplantısıyla yeni hocanın ismini açıklayacak. Karadeniz ekibinin yeni teknik patronunun Tamer Tuna olması güçlü ihtimal. Giray Bulak ve Fatih Tekke’nin ise şansı az. Diğer konuşulan isimlerden Samet Aybaba’nın, Bursaspor’la anlaştığı öne sürülüyor. Tolunay Kafkas cephesi ise görüşmediklerini bildirdi.
Başkan Ağaoğlu’nun bugünkü toplantıda geçmiş yönetimlerle ilgili bir takım bilgi ve belgeler paylaşacağı da konuşuluyor. Başkan’ın yapacağı açıklamaların Bordo-Mavili camiada çok konuşulacağı da öne sürülüyor. Yeni hoca ile sözleşmenin 1 yıl olacağı da belirtildi. (AKŞAM)
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