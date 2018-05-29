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Tamer Tuna, Trabzonspor'un başına geçiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da Başkan Ağaoğlu bugün yeni hocayı açıklayacak. Favori aday Tamer Tuna.

Tamer Tuna, Trabzonspor'un başına geçiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün 11.00’de basın toplantısıyla yeni hocanın ismini açıklayacak. Karadeniz ekibinin yeni teknik patronunun Tamer Tuna olması güçlü ihtimal. Giray Bulak ve Fatih Tekke’nin ise şansı az. Diğer konuşulan isimlerden Samet Aybaba’nın, Bursaspor’la anlaştığı öne sürülüyor. Tolunay Kafkas cephesi ise görüşmediklerini bildirdi.

Başkan Ağaoğlu’nun bugünkü toplantıda geçmiş yönetimlerle ilgili bir takım bilgi ve belgeler paylaşacağı da konuşuluyor. Başkan’ın yapacağı açıklamaların Bordo-Mavili camiada çok konuşulacağı da öne sürülüyor. Yeni hoca ile sözleşmenin 1 yıl olacağı da belirtildi. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Tamer Tuna

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerinde bir hamle olur. Çünkü iddialı isimler beklentileri artırıyor. Sonuç hayal kırıklığı. Tuna hamlesi makul olur. Hedefim budur artık şampiyonluk vs beklenmesin ama sağlam temeller üstünde inşa edilmeye çalışılan bir trabzonspor olacak mesajıdır.
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