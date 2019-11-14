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'Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Mesut Cevher (58), dede mesleği olan saat tamirciliğini 36 yıldır 1 metrekarelik alanda sürdürüyor. Ancak bir kişinin sığabildiği dükkanında çok ünlü markaların dahi tamirini yapabildiğini belirten Cevher, 4 kişilik ailenin geçimini de bu dükkandan sağlıyor.  Muratpaşa ilçesindeki Mesut Cevher, 1 metrekarelik dükkanında mesleğini 36 yıldır severek yapıyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan Mesut Cevher (58), dede mesleği olan saat tamirciliğini 36 yıldır 1 metrekarelik alanda sürdürüyor. Ancak bir kişinin sığabildiği dükkanında çok ünlü markaların dahi tamirini yapabildiğini belirten Cevher, 4 kişilik ailenin geçimini de bu dükkandan sağlıyor.
Muratpaşa ilçesindeki Mesut Cevher, 1 metrekarelik dükkanında mesleğini 36 yıldır severek yapıyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleki birikimiyle arızalı saatleri tamir eden Cevher, tamir için gelen saatleri söz verdiği zaman diliminde mutlaka onarıyor. Bir merdiven boşluğu olan dükkanına sığabilmek için tezgahına düzenek yapan Mesut Cevher, dükkanına girip sandalyesine oturduğunda tezgahını küçük raylar üzerinde iterek 1 metrekarelik alan oluşturup çalışabiliyor. Tezgahında bekleyen saatleri düzenli temizleyen Cevher, dükkanının yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde olmasının, kısa sürede tanınmasına imkan sağladığını söyledi.
700 BİN TL'LİK SAATİN TAMİRİ İÇİN ÖZEL DAVET
Çok ünlü markaların saatlerini tamir etmesiyle de tanınan Mesut Cevher, henüz tamir edemeyeceği saatin üretilmediğini söyledi. Geçen aylarda kendisine gelen bir telefonla adını açıklamadığı bir iş insanından özel davet aldığını anlatan Cevher, “Bir telefon geldi ve özel bir saatin tamirini yapıp yapamayacağım soruldu. Ben de tamir edebileceğimi söyledim. Gidiş dönüş uçak biletim alındı. Gittim saate baktım, küçük bir parçada arıza varmış, tamir ettim. Beni tekrar havalimanına bıraktılar. 700 bin TL'lik bir saatti. Tamir karşılığında da epey yüklü ücret ödediler" diye konuştu.
Mesut Cevher, dijital teknolojinin eski saatleri etkilemediğini, her şeye rağmen işlerinin gayet iyi olduğunu ve 4 kişilik ailesinin geçimini bu mesleğe borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

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