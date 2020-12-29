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Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

29.12.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir oto kurtarıcıda, takozların kayması sonucu tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan 70 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir oto kurtarıcıda, takozların kayması sonucu tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan 70 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerinde babasının cansız bedenine sarılan şahsın feryatları ise yürek burktu.
Olay 14.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto kurtarıcıda arızalı bir 41 BE 027 plaka Renault marka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (70), aracı kaldırarak altına takoz yerleştirdi. Daha sonra kamyonetin altına giren Haşiloğlu, takozların kayması sonucu üzerine düşen kamyonetin altında kaldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımı ile Haşiloğlu’nu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ve tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altından çıkarılan Haşiloğlu’nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise babasının cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Babasının cansız bedeni başında feryat eden Yasin Haşiloğlu’nu yakınları teselli etmeye çalıştı.
Hayatını kaybeden Mustafa Haşiloğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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